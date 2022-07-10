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Сегодня, 19:10

Хэмилтон не ожидал, что попадет на подиум по итогам «Гран-при Австрии»

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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты «Гран-при Австрии». Он занял третье место.

«Да, мы точно такого не ожидали, ведь у нас и вчера был тяжелый день, да и в целом уик-энд складывался непросто. Мы заняли 3 и 4 место, это отличный результат — мы заработали много очков и теперь нужно двигаться дальше.

В первую очередь я хотел бы сказать большое спасибо сотрудникам «Мерседеса», которые так усердно трудились над восстановлением болида. В субботу утром я получил абсолютно новую машину — такое происходит не каждый день. В этот уик-энд мы добились определенного прогресса, теперь нужно продолжать двигаться вперед", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Победил Шарль Леклер из «Феррари». Вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/32080/12649277/austrian-grand-prix-live-updates-from-the-race-as-max-verstappen-looks-to-extend-title-lead-from-pole
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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