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Сегодня, 18:25

Леклер: «Хорошая гонка, но в конце было невероятно тяжело»

Леклер рад победе в гонке «Гран-при Австрии»
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал победу в гонке «Гран-при Австрии».

«Очень хорошая гонка. У нас был отличный темп. В начале мы неплохо поборолись с Максом, а в конце было невероятно тяжело. Была проблема с педалью газа. На низких скоростях педаль застревала, так что было очень непросто. Но мы сделали так, что машина продержалась до финиша, очень рад.

Мне определенно нужен был такой результат, нужна была победа. Последние пять гонок были невероятно тяжелыми и для меня самого, и для команды. И это здорово, что мы наконец-то смогли продемонстрировать такую скорость. Нужно атаковать до самого конца», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Вторым в гонке финишировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/32080/12649277/austrian-grand-prix-live-updates-from-the-race-as-max-verstappen-looks-to-extend-title-lead-from-pole
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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