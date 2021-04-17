Хэмилтон: «Не ожидал, что опережу два болида «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи». Британец занял первое место. По его словам, он не ожидал, что опередит оба болида «Ред Булл».

«Сегодня все было отлично. Конечно, не ожидал, что опережу два болида «Ред Булл», — приводит слова Хэмилтона BBC. — У них быстрые машины, но и у нас весь уик-энд машина очень быстрая. Я очень уважаю команду за упорную работу.

Мне нравится, что рядом со мной будут стартовать две машины «Ред Булл». Это отличный вызов. Безусловно, это очень осложнит мне тактику борьбы и станет проблемой. Однако я очень рад.

Первая попытка была очень хорошей и действительно чистой. Вторая была уже не так сильна. После последнего поворота услышал, что у нас поул. Я очень благодарен".