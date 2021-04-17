Цунода расстроен своей аварией в первом сегменте квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи»

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал свою аварию в квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Мне очень жаль, я хочу извиниться перед всей командой. Теперь нужно готовиться к завтрашней гонке. Я не сильно ударился в момент аварии, но задняя часть машины выглядит ужасно. Возможно, завтра будут другие условия, в гонке возможен дождь. Нам нужно собраться и постараться не допускать таких ошибок, как сегодня. Надо адаптироваться к условиям и идти вперед до последнего», — приводит BBC слова Цуноды.

Цунода попал в аварию на старте первого сегмента квалификации. Японец врезался в ограждение задней частью болида. Гонщик не успел проехать быстрый круг, в связи с этим он занял последнее, 20-е место в квалификации.