Цунода расстроен своей аварией в первом сегменте квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи»
16:59
Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал свою аварию в квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи».
«Мне очень жаль, я хочу извиниться перед всей командой. Теперь нужно готовиться к завтрашней гонке. Я не сильно ударился в момент аварии, но задняя часть машины выглядит ужасно. Возможно, завтра будут другие условия, в гонке возможен дождь. Нам нужно собраться и постараться не допускать таких ошибок, как сегодня. Надо адаптироваться к условиям и идти вперед до последнего», — приводит BBC слова Цуноды.
Цунода попал в аварию на старте первого сегмента квалификации. Японец врезался в ограждение задней частью болида. Гонщик не успел проехать быстрый круг, в связи с этим он занял последнее, 20-е место в квалификации.
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