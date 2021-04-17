Перес рассказал, что проиграл квалификацию «Гран-при Эмилии-Романьи» из-за ошибки в последнем повороте

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал итоги квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи», по итогам которой мексиканец занял второе место.

«В пятницу я сделал ошибку, попав в аварию, и заставил команду серьезно поработать. Главное, что мы показали прогресс, я не ожидал, что буду так высоко. Я продвинулся вперед, второе место — это неплохо, но я должен был брать поул. Я проиграл, потому что сделал ошибку в последнем повороте. В целом, все складывается позитивно, я уверен, что мы продолжим прогрессировать и в гонке», — приводит BBC слова Переса.

Перес занял второе место по итогам квалификации, проиграв Льюису Хэмилтону из «Мерседес» 0,035 секунды.

Гонка «Гран-при Эмилии-Романьи» состоится завтра, 18 апреля. Начало — в 16.00 (мск).