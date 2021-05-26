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Результаты «Мерседеса» на «Гран-при Монако» затормозили подписание контракта с Хэмилтоном

16:27
Льюис Хэмилтон. Фото Instagram
Льюис Хэмилтон. Фото Instagram
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Переговоры по новому контракту Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом», которые должны были завершиться в ближайшее время, осложнились из-за неудачи в Монако, сообщает Motorsport.

В планы чемпионов не входило то, что Льюис Хэмилтон и команда могут уступить лидерство в личном и общем зачетах Максу Ферстаппену и «Ред Булл».

Комментарии Хэмилтона, который возложил на команду вину за провал, совсем не понравились руководству — особенно с учетом одинаковых конфигурации и настроек двух болидов и более высокой скорости Валттери Боттаса. Кроме этого, Льюис активно возмущался стретегией «Мерседеса» по радио.

Действующий контракт семикратного чемпиона мира истекает в конце 2021 года.

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