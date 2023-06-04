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Сегодня, 19:07

Хэмилтон намекнул на то, что может продлить контракт с «Мерседес» в ближайшее время

Иван Торопцев
Корреспондент
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Льюис Хэмилтон.
Фото Global Look Press

Британский гонщик, семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон намекнул на то, что в ближайшее время может продлить контракт с «Мерседес».

«Я пока ничего не подписывал. Но у нас завтра встреча с Тото Вольффом, возможно, на ней что-то может произойти», — приводит журналист Люк Смит слова Хэмилтона.

Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года, он 6 раз становился чемпионом «Формулы-1» в составе «серебряных стрел».

Нынешний контракт 38-летнего гонщика действует до конца 2023 года.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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