Хэмилтон и Райкконен получили предупреждения

В первой сессии свободных заездов «Гран-при Мексики» пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен нарушили инструкции директора гонки, неправильно вернувшись на трассу после вылетов в первом повороте. После тренировки стюарды рассмотрели произошедшие инциденты и вынесли обоим гонщикам предупреждение, сообщает Autosport.

И для Льюиса, и для Кими это первое предупреждение по ходу сезона. Третье предупреждение повлечtт за собой потерю десяти мест на старте.