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Хэмилтон и Райкконен получили предупреждения

5 ноября, 23:54
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В первой сессии свободных заездов «Гран-при Мексики» пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен нарушили инструкции директора гонки, неправильно вернувшись на трассу после вылетов в первом повороте. После тренировки стюарды рассмотрели произошедшие инциденты и вынесли обоим гонщикам предупреждение, сообщает Autosport.

И для Льюиса, и для Кими это первое предупреждение по ходу сезона. Третье предупреждение повлечtт за собой потерю десяти мест на старте.

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Иван Шитик все материалы автора
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