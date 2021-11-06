Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал лучшим во второй свободной практике перед «Гран-при Мексики». Время его лучшего круга — 1.17,301.

Второе место занял пилот «Мерседеса» Валттери Боттаса, а замкнул тройку его партнер по команде Льюис Хэмилтон.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 19-й результат.

Формула-1

«Гран-при Мексики»

Вторая тренировка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.17,301.

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,424.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,509.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,570.

5. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,017.

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,128.

7. Шарль Леклер («Феррари») +1,304.

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,343.

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,380.

10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,431.

11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,540.

12. Ландо Норрис («Макларен») +1,678.

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,926.

14. Эстебан Окон («Альпин») +2,130.

15. Даниэль Риккьярдо («Макларен») +2,220.

16. Мик Шумахер («Хаас») +2,319.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,429.

18. Николас Латифи («Уильямс») +3,519.

19. Никита Мазепин («Хаас») +4,280.

20. Джордж Расселл («Уильямс») — без времени.