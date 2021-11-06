Ферстаппен показал лучший результат во второй практике в Мексике, Мазепин — 19-й
Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал лучшим во второй свободной практике перед «Гран-при Мексики». Время его лучшего круга — 1.17,301.
Второе место занял пилот «Мерседеса» Валттери Боттаса, а замкнул тройку его партнер по команде Льюис Хэмилтон.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 19-й результат.
Формула-1
«Гран-при Мексики»
Вторая тренировка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.17,301.
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,424.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,509.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,570.
5. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,017.
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,128.
7. Шарль Леклер («Феррари») +1,304.
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,343.
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,380.
10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,431.
11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,540.
12. Ландо Норрис («Макларен») +1,678.
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,926.
14. Эстебан Окон («Альпин») +2,130.
15. Даниэль Риккьярдо («Макларен») +2,220.
16. Мик Шумахер («Хаас») +2,319.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,429.
18. Николас Латифи («Уильямс») +3,519.
19. Никита Мазепин («Хаас») +4,280.
20. Джордж Расселл («Уильямс») — без времени.
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