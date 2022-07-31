Хэмилтон: «Мы начинаем приближаться к лидерам. Надеялся на дождь, чтобы побороться с Ферстаппеном за победу»

Пилот Льюис Хэмилтон («Мерседес») подвел итоги «Гран-при Венгрии».

В сегодняшней гонке британец занял второе место, уступив лишь Максу Ферстаппену («Ред Булл»).

«В начале гонки было определенно тяжело, я не был уверен в том, что смогу догнать лидеров. Хочу поблагодарить свою команду, которая никогда не сдается, хотя этот сезон — очень трудный для нас. Оба «Мерседеса» оказались на подиуме во второй раз в сезоне — это особенный момент, хоть Джорджу Расселлу сегодня и не повезло, ведь он стартовал первым.

Конечно, лидеры все еще имеют преимущество, но мы приближаемся к ним. Очень приятно уходить на летний перерыв, понимая это. Надеюсь, во второй половине сезона мы станем еще ближе и будем бороться с лидерами на равных. Я очень надеялся, что в конце пойдет дождь и я смогу навязать борьбу Ферстаппену за победу, но нам не хватило нескольких кругов», — приводит Sky Sports слова Хэмилтонаж.

После 13 этапов сезона-2022 Хэмилтон занимает шестое место в личном зачете «Формулы-1», на его счету 146 очков.

Следующий этап пройдет в Бельгии с 26 по 28 августа.