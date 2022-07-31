Леклер: «Феррари» не можем надеяться на победу в чемпионате, проводя такие заезды»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер недоволен итогами «Гран-при Венгрии».

«У меня нет объяснения, я действительно не знаю, что сказать. Придется понаблюдать, это сложно. Мы были более быстры на средних участках, я был уверен в радио. На данный момент у меня не так много ответов. Я думаю, что старт не имеет к этому никакого отношения, это была правильная стратегия в начале. Я этого не понимаю. Мы смотрим гонку за гонкой, но мы не можем надеяться на победу в чемпионате, проводя такие заезды», — приводит слова Лелера RMC Sport.

Пилот «Феррари» стал шестым по итогам гонки, его партнер по команде Карлос Сайнс — четвертым.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Венгрии». Голландец, который стартовав с 10-го места, упрочил лидерство в общем зачете.