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Леклер: «Феррари» не можем надеяться на победу в чемпионате, проводя такие заезды»

Леклер недоволен итогами «Гран-при Венгрии» для «Феррари»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер недоволен итогами «Гран-при Венгрии».

«У меня нет объяснения, я действительно не знаю, что сказать. Придется понаблюдать, это сложно. Мы были более быстры на средних участках, я был уверен в радио. На данный момент у меня не так много ответов. Я думаю, что старт не имеет к этому никакого отношения, это была правильная стратегия в начале. Я этого не понимаю. Мы смотрим гонку за гонкой, но мы не можем надеяться на победу в чемпионате, проводя такие заезды», — приводит слова Лелера RMC Sport.

Пилот «Феррари» стал шестым по итогам гонки, его партнер по команде Карлос Сайнс — четвертым.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Венгрии». Голландец, который стартовав с 10-го места, упрочил лидерство в общем зачете.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/auto-moto/f1/f1-en-direct-suivez-le-grand-prix-de-hongrie_LN-202207310124.html
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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