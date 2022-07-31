Джордж Расселл: «Команда просто великолепно поработала в Венгрии»

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги «Гран-при Венгрии». По итогам заезда он занял третье место, уступив только партнеру по команду Льюсу Хэмилтону и гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«Когда начал накрапывать дождь и мы были на шинах «софт», я подумал, что у нас все будет нормально. Однако ближе к концу, уже на «медиуме», когда дождь немного усилился, у нас начались большие проблемы.

В любом случае, команда просто великолепно поработала. Поул вчера, двойной подиум сегодня — мы определенно прогрессируем, я горжусь тем, какой объем работы мы проделали», — сказал Расселл Sky Sports.