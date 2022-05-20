Хэмилтон доволен прогрессом болида после двух практик «Гран-при Испании»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги первых двух практик «Гран-при Испании».

«Это было позитивное событие, я очень доволен прогрессом, так что большое, большое спасибо всем на нашем производстве за то, что не сдавались и продолжали добиваться успеха. Пока мы не самые быстрые, но мы на пути к этому. Это первый раз, когда мы ехали по прямой без дельфинирования. Оно еще немного есть, но это уже намного лучше, так что мы начинаем понемногу раскрывать потенциал машины. Нам нужно изучить данные за ночь, и я думаю, что мы сможем поднять темп на завтрашний день», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

По итогам первом практики «Гран-при Испании» Хэмилтон показал шестой результат, а во второй — третий.

Завтра, 21 мая, в 14:00 пройдет третья практика, а в 17:00 — квалификация.

Гонка на трассе «Барселона-Каталунья» пройдет 22 мая.