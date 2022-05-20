Леклер: «С полными баками управлять болидом пока довольно сложно»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги пятничных свободных заездов перед «Гран-при Испании».

«Наш квалификационный темп смотрелся неплохо. При этом нам есть над чем работать — это и гоночный темп, и поведение шин. По ходу отрезков на «софте» ощущения были лучше, чем по ходу отрезков на «медиуме». Сегодня проанализируем все данные и поймем, за счет чего мы можем прибавить. На короткой дистанции все и правда смотрится очень неплохо. А вот с полными баками управлять болидом сложнее. Надеюсь, завтра мы сможем прибавить в скорости», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Пилот «Феррари» сегодня, 20 мая, показал лучшее время в двух практиках «Гран-при Испании».

В субботу, 21 мая, в 14:00 пройдет третья практика, а в 17:00 — квалификация.

Гонка «Гран-при Испании» на трассе «Барселона-Каталунья» пройдет 22 мая.