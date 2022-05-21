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Сегодня, 14:10

Смоляр финишировал шестым в спринте «Формулы-3» в Барселоне

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский гонщик Александр Смоляр («МП Моторспорт») занял шестое место в спринт-гонке «Формулы-3» в рамках «Гран-при Испании», который проходит в Барселоне.

Смоляр стартовал с девятой строчки и отыграл три позиции. Победу одержал испанец Давид Видалес («Кампос Рейсинг»), на второй строчке — Джек Кроуфорд («Према»). Третьим стал партнер Смоляра по команде Кайо Коллет.

Смоляр занимает 10-е место в личном зачете «Формулы-3» с 16 очками. Таблицу возглавляет Артур Леклер («Према») с 43 очками.

Завтра, 22 мая состоится основная гонка «Формулы-3» в Барселоне. Начало — в 11.05 (мск). Смоляр занял третье место в пятничной квалификации и стартует в гонке с третьей позиции.

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