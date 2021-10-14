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Хельмут Марко: «Теперь мы должны работать день и ночь, чтобы раскрыть секрет «Мерседеса»

14 октября, 11:18
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о двигателях «Мерседеса».

«Не думаю, что «Мерседес» сделал что-то незаконное, но нам надо будет выяснить, почему они вдруг стали такими быстрыми. Дело только в двигателе или в чем-то еще? Теперь мы должны работать день и ночь, чтобы раскрыть секрет и противостоять ему. Все зависит от нас.

Если разница в производительности останется такой же, как в Стамбуле, у нас возникнут проблемы", — приводит слова Марко GrandPX.

10 октября победителем «Гран-при Турции» стал гонщик «Мерседес» Валттери Боттас. Второе место занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, замкнул тройку его напарник — Серхио Перес.

Еще один пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон занял пятое итоговое место.

Дополнительная информация:

https://grandpx.news/red-bull-not-saying-mercedes-engine-illegal/

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Екатерина Савостина все материалы автора
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