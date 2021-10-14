Лоренс Стролл считает, что «Астон Мартин» может стать претендентом на титул «Формулы-1»

Владелец команды «Формулы-1» «Астон Мартин» Лоренс Стролл оценил ее шансы на чемпионство.

«Мы не обязаны выиграть титул, однако нужно стать претендентами на чемпионство. Победа стала бы вишенкой на торте, но главное — получить шанс выигрывать каждый уик-энд.

Ситуация та же самая, что и в любом другом бизнесе, которым я руководил. У меня много побед во всем, чем я занимался, и нет другого бизнеса, которым я горел бы так же сильно. С моей точки зрения, выигрыш не обязательно означает титул — важно выстроить побеждающую команду, которая сражается за первое место в каждой гонке", — приводит слова Стролла GPFans со ссылкой на подкаст Beyond the Grid.

В текущем сезоне «Астон Мартин» занимает седьмое место в Кубке конструкторов с 61 очком.