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Джовинацци проигнорировал приказ «Альфа Таури» и не пропустил Райкконена вперед в конце «Гран-при Турции»

13 октября, 16:55
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Главный операционный инженер «Альфа Ромео» по работе на трассе Шеви Пужолар рассказал, что на «Гран-при Турции» Антонио Джовинацци отказался выполнять приказ команды, когда та попросила его пропустить вперед Кими Райкконена, информирует Racefans.

На завершающей стадии гонки Райкконен был значительно быстрее Джовинацци и легко догнал напарника. Однако итальянец отказался пропускать Кими вперед, дважды проигнорировав приказ команды.

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Иван Шитик все материалы автора
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