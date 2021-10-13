Джовинацци проигнорировал приказ «Альфа Таури» и не пропустил Райкконена вперед в конце «Гран-при Турции»

Главный операционный инженер «Альфа Ромео» по работе на трассе Шеви Пужолар рассказал, что на «Гран-при Турции» Антонио Джовинацци отказался выполнять приказ команды, когда та попросила его пропустить вперед Кими Райкконена, информирует Racefans.

На завершающей стадии гонки Райкконен был значительно быстрее Джовинацци и легко догнал напарника. Однако итальянец отказался пропускать Кими вперед, дважды проигнорировав приказ команды.