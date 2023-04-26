Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 09:37

Марко: «Я не понимаю, как босс «Феррари» Вассер может смотреть на все так позитивно»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о руководителе «Феррари» Фредерике Вассере.

«Мерседес», очевидно, хочет узнать и выяснить, что происходит, и в Баку выступит с обновлениями. А от «Феррари» мы до сих пор не смогли получить правильной оценки. Я просто не понимаю, как босс команды Вассер может смотреть на все так позитивно", — приводит слова Марко Blick.

Пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер занимают пятое и 10-е места в личном зачете сезона-2023 соответственно. В Кубке конструкторов команда находится на четвертой строчке (26 очков).

Источник: Blick
Формула-1
Ред Булл
Феррари
Хельмут Марко
0
Читайте также
Кокорин рассказал о самой дорогой паре кроссовок в своей коллекции
Косторная: «В группе Тутберидзе конвейер, результаты добываются любыми методами»
В МИД РФ заявили о важности армяно-азербайджанского урегулирования
Генерал ВСУ заявил об ошибках Киева в подготовке Артемовска к обороне
Посольство РФ указало на ответственность Лондона за передачу снарядов с ураном
Захарова напомнила о желании войны Западом
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шварцман: «Мой главный приоритет — получить место в «Формуле-1»
Новости
RSS RSS
Все новости