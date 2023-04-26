Марко: «Я не понимаю, как босс «Феррари» Вассер может смотреть на все так позитивно»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о руководителе «Феррари» Фредерике Вассере.

«Мерседес», очевидно, хочет узнать и выяснить, что происходит, и в Баку выступит с обновлениями. А от «Феррари» мы до сих пор не смогли получить правильной оценки. Я просто не понимаю, как босс команды Вассер может смотреть на все так позитивно", — приводит слова Марко Blick.

Пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер занимают пятое и 10-е места в личном зачете сезона-2023 соответственно. В Кубке конструкторов команда находится на четвертой строчке (26 очков).