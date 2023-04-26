Шварцман: «Мой главный приоритет — получить место в «Формуле-1»

Российский резервист «Феррари» Роберт Шварцман рассказал о главных приоритетах в карьере.

«Мой главный приоритет — получить место в «Формуле-1». Поэтому мы очень усердно работаем в этом году, чтобы хорошо выполнить свою работу в «Формуле-1». Но в то же время я учусь и готовлюсь к гонкам на выносливость, потому что еще одна часть моей мечты — гиперкар. Я с нетерпением жду этого, и я думаю, что GT был лучшим вариантом, чтобы узнать, как работают гонки на выносливость, и подготовить себя на случай, если у меня появится шанс и возможность работать с той же командой, теми же людьми и в той же среде», — приводит слова Шварцмана Sportscar365.

Также 23-летний гонщик рассказал, что в прошлом году ему было очень трудно сидеть дома и работать на симуляторе.

«В прошлом году было очень трудно сидеть дома и работать на симуляторе. Это было полезно, но психологически было трудно продолжать работу. Но теперь наконец я начну больше ездить, и я с нетерпением жду этого. Я открыт для всего и хочу быть готовым ко всему на случай, если поступит вызов», — сказал Шварцман.

Ранее стало известно, что Даниил Квят и Роберт Шварцман примут участие в тестах новичков «Формулы-E». Квят выступал за команду NIO333 Racing FE, а Шварцман — за DS Penske.