Штайнер: «В этом году у «Хааса» есть шанс зарабатывать очки в каждой гонке»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о перспективах команды на предстоящем «Гран-при Азербайджана».

«Сложно сказать, ведь тут все зависит не только от нас, но и от формы, в которой находятся другие команды. У нас не идеальная машина, но мне сложно говорить, насколько близки к идеалу болиды других команд в этом году. Я скорее оставляю себе возможность удивиться, когда мы выезжаешь на первую практику и смотрим, на что способна команда. В этом году у «Хааса» есть шанс зарабатывать очки в каждой гонке. В любом случае, такова наша цель. Так что будем надеяться, что в сезоне-2023 нам впервые с 2017 года удастся заработать очки в Баку», — приводит слова Штайнера Speed Cafe.

«Гран-при Азербайджана» пройдет с 28 по 30 апреля. «Хаас» занимает седьмое место в Кубке конструкторов (7 очков).