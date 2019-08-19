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Хельмут Марко: «Мы знаем, насколько быстр Квят. Но по совокупности факторов выбрали Албона»

17:45
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Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко считает, что Пьер Гасли не смог в нынешнем сезоне раскрыть своего потенциала из-за предсезонных аварий. Перед «Гран-при Бельгии» француза заменит Александр Албон, а Гасли отправится в «Торо Россо».

— Его аварии оказали большое влияние на подготовку команды, у нас не хватало деталей, и мы столкнулись с проблемами, — цитирует F1i Марко. — Даже после начала сезона Гасли не смог стереть из памяти аварии. Он был быстрым до этого года, не испытывал проблем с обгонами. Но скорости своей в этом году он не показал.

По поводу Албона я настроен оптимистично. Мы не ожидали таких хороших результатов в первый же год. Он добивается прогресса от гонки к гонке. Еще не решено, кто будет напарником Ферстаппена в следующем году. Поэтому у Алекса должен быть шанс показать себя без давления. Мы выбрали Албона. Знаем, насколько быстр Квят. Можем сказать, что он стал более зрелым гонщиком. Однако по совокупности факторов выбрали Албона.

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