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Сегодня, 12:20

«Хаас» провел обкатку нового болида на сезон-2022 «Формулы-1». За рублем был Мазепин

«Хаас» провел обкатку нового болида на сезон-2022 «Формулы-1»
Анна Горшкова
Корреспондент

Команда «Хаас» опубликовала видео, в котором новый болид VF22 впервые выехал на трассу в Барселоне.

За рулем автомобиля находился россиянин Никита Мазепин.

«Хаас» представил болид на сезон-2022 «Формулы-1», 4 февраля. За команду в предстоящем сезоне, как и в прошлом, будут выступать Мик Шумахер и Мазепин.

Первые гонки нового сезона пройдут 20 марта в Бахрейне. Еще до старта сезона «Формулы-1» состоятся тестовые заезды, которые пройдут 23-25 февраля в Барселоне.

Формула-1
Хаас
Михаэль Шумахер
Никита Мазепин
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