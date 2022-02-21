«Хаас» провел обкатку нового болида на сезон-2022 «Формулы-1». За рублем был Мазепин
«Хаас» провел обкатку нового болида на сезон-2022 «Формулы-1»
Команда «Хаас» опубликовала видео, в котором новый болид VF22 впервые выехал на трассу в Барселоне.
За рулем автомобиля находился россиянин Никита Мазепин.
«Хаас» представил болид на сезон-2022 «Формулы-1», 4 февраля. За команду в предстоящем сезоне, как и в прошлом, будут выступать Мик Шумахер и Мазепин.
Первые гонки нового сезона пройдут 20 марта в Бахрейне. Еще до старта сезона «Формулы-1» состоятся тестовые заезды, которые пройдут 23-25 февраля в Барселоне.
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