«Хаас» провел обкатку нового болида на сезон-2022 «Формулы-1». За рублем был Мазепин

Команда «Хаас» опубликовала видео, в котором новый болид VF22 впервые выехал на трассу в Барселоне.

За рулем автомобиля находился россиянин Никита Мазепин.

And we are GO!



The #VF22 takes to the track for the very first time in Barcelona ?#HaasF1 pic.twitter.com/SewwEaAjEW — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 21, 2022

«Хаас» представил болид на сезон-2022 «Формулы-1», 4 февраля. За команду в предстоящем сезоне, как и в прошлом, будут выступать Мик Шумахер и Мазепин.

Первые гонки нового сезона пройдут 20 марта в Бахрейне. Еще до старта сезона «Формулы-1» состоятся тестовые заезды, которые пройдут 23-25 февраля в Барселоне.