Мазепин заявил, что ему очень нравятся спринты в «Формуле-1»

Пилот «Хаас» Никита Мазепин поделился мнением о спринтерских гонках в «Формуле-1».

«Мне очень понравилось. В первую очередь как фанату гонок, потому что здорово приехать на гонку или включить телевизор, зная, что в пятницу, субботу и воскресенье пилоты будут бороться, а не просто ехать практики, — приводит слова Мазепина RaceFans. — Но и как гонщику тоже. Мне нравится этот вызов. Ты просыпаешься, немного разминаешься — и сразу же проезжаешь квалификацию».

В 2022 году спринты пройдут в Имоле, Австрии и Бразилии. В прошлом сезоне также прошли три мини-гонки.

Первые гонки нового сезона пройдут 20 марта в Бахрейне. Еще до старта сезона «Формулы-1» состоятся тестовые заезды, которые пройдут 23-25 февраля в Барселоне.