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Сегодня, 18:17

Макс Ферстаппен первым сядет за руль нового болида «Ред Булл» на тестах

Иван Шитик
Корреспондент

Команда «Ред Булл» на официальном сайте объявила график работы гонщиков на тестах, который пройдут в Барселоне с 23 по 25 февраля.

Первым за руль машины RB18 сядет Макс Ферстаппен. Действующий чемпион мира в одиночку отработает первый день. В четверг его сменит Серхио Перес, а в пятницу гонщики Red Bull Racing поделят между собой утреннюю и дневную смены.

Предварительно, первым за руль в пятницу сядет Ферстаппен, но в команде могут скорректировать график.

Ред Булл
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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