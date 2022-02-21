Макс Ферстаппен первым сядет за руль нового болида «Ред Булл» на тестах

Команда «Ред Булл» на официальном сайте объявила график работы гонщиков на тестах, который пройдут в Барселоне с 23 по 25 февраля.

Первым за руль машины RB18 сядет Макс Ферстаппен. Действующий чемпион мира в одиночку отработает первый день. В четверг его сменит Серхио Перес, а в пятницу гонщики Red Bull Racing поделят между собой утреннюю и дневную смены.

Предварительно, первым за руль в пятницу сядет Ферстаппен, но в команде могут скорректировать график.