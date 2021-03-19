«Хаас» показал шлем, в котором Мик Шумахер дебютирует в «Формуле-1»

Команда «Хаас» опубликовала в Twitter фотографии шлема немецкого гонщика Мика Шумахера, в котором он проведет свой первый сезон в «Формуле-1».

Основная часть шлема выполнена в салатовом цвете, с изображенным по бокам флагом Германии. На нем указаны все спонсоры и название команды.

Сын чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, Мик Шумахер дебютирует за «Хаас» в сезоне-2021. Его напарником по команде станет российский пилот Никита Мазепин.

Первые гонки сезона-2021 пройдут в Бахрейне с 26-28 марта.