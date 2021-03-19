Боттас заявил, что не собирается уступать Хэмилтону в новом сезоне «Формулы-1»

Пилот «Мерседес» Валттери Боттас рассказал о том, что готов бросить вызов напарнику по команде Льюису Хэмилтону в сезоне-2021.

«Льюис по сравнению со мной — ярчайшая мировая звезда. Все знают имя Льюиса Хэмилтона. А Валттери Боттаса знает не так много людей. Но мое преимущество в том, что я хочу выиграть титул сильнее, чем он.

Для многих в команде, хоть они этого и не признают, есть подсознательное разделение на первого и второго пилота. Порой члены команды должны задаваться вопрос: «Одинаково ли мы относимся к Льюису и Валттери?», — рассказал Боттас в сериале Drive to Survive о «Формуле-1».

Пилот «Мерседес» Валттери Боттас стал 9-м по итогам трех дней тестов в Бахрейне. Его напарник Льюис Хэмилтон занял пятое место.

Первый этап «Гран-при» сезона-2021 «Формулы-1» пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.