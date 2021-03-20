Росберг считает, что Ферстаппен способен побороться с Хэмилтоном за титул в новом сезоне
10:17
Чемпион «Формулы-1» Нико Росберг поделился мнением о шансах Макса Ферстаппена («Ред Булл») в борьбе за чемпионский титул с Льюисом Хэмилтоном («Мерседес») в сезоне-2021.
«Я бы все равно поставил на Льюиса, потому что никто не может победить его по количеству очков за один сезон. Однако, Ферстаппен в борьбе за чемпионство способен подобраться к Хэмилтону как никогда близко. Не думаю, что кто-то был настолько близок к борьбе с Льюисом в последние годы», — цитирует Sky Sports Росберга.
Первый этап сезона-2021 «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/f1/news/12433/12250635/lewis-hamilton-vs-max-verstappen-nico-rosberg-jenson-button-excited-by-prospect-of-f1s-long-awaited-duel
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...