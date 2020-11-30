Грожан опубликовал новую фотографию из больницы

Пилот команды «Хаас» Ромен Грожан опубликовал новую фотографию в Instagram. На фото он все еще в больнице после аварии на «Гран-при Бахрейна».

«Спасибо вам большое за все ваши сообщения. Люблю жизнь», — написал спортсмен.

На старте гонки Грожан попал в аварию, его болид загорелся и был серьезно поврежден. Гонщику удалось выбраться из машины, его доставили в больницу. «Гран-при» прервали более чем на час. Победу в итоге одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.