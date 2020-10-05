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«Гран-при Турции» пройдет без зрителей

14:31

Организаторы «Гран-при Турции», который состоится 13-15 ноября, опубликовали официальное заявление, где говорится о невозможности провести этап с участием болельщиков на трибунах. Решение об этом принято на заседании комитета по гигиене Стамбула 5 октября.

«Формула-1» вернется в Турцию впервые с 2011 года. Ранее озвучивались планы собрать на трибунах до 100 тысяч человек, а первая партия билетов была продана за считанные часы.

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