«Гран-при Испании» может переехать на полугородскую трассу в Мадриде в 2027 году

«Гран-при Испании» могут перенести из Барселоны в Мадрид, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, проект полугородской трассы уже готов и «станет реальностью в 2027 году». До автодрома можно будет добраться на общественном транспорте, что соответствует стремлению «Либерти Медиа» сделать «Ф-1» более доступной для зрителей.

В то же время в «Формуле-1» заявили, что контракт на проведение «Гран-при Испании» в Мадриде пока не подписан. Соглашение с треком «Барселона-Каталония» действует до сезона-2026 и, как сообщается, не будет продлен. Ранее руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали утверждал, что проведение двух гонок в Испании маловероятно.

«Никогда не говори «никогда», но два этапа в Испании будет очень трудно организовать. Мы довольны Барселоной, Мадрид тоже хочет проводить гонку, это правда, так что посмотрим», — заявлял Доменикали.

Предполагалось, что новая трасса будет принимать и гонки MotoGP, однако от такого варианта отказались.