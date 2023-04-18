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Сегодня, 14:09

Квят и Шварцман примут участие в тестах новичков «Формулы E»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Даниил Квят.
Фото Global Look Press

Российские гонщики Даниил Квят и Роберт Шварцман примут участие в тестах новичков «Формулы-E».

Квят будет выступать за команду NIO333 Racing FE, а Шварцман — за DS Penske. Тесты «Формулы E» пройдут 24 апреля в Берлине, пилоты проведут на трассе две сессии по три часа.

Роберт Шварцман будет участвовать в тестах под израильской лицензией.

Официальный сайт «Формулы E» не указывает, под какой лицензией на трассу выйдет Даниил Квят. 14 апреля пилот заявил, что будет выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) под итальянским флагом.

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Формула-1
Даниил Квят
Роберт Шварцман
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