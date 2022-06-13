«Гран-при» «Формулы-1» может пройти в ЮАР в 2023 году

Африканские промоутеры активно общаются с боссами чемпионата «Формулы-1», чтобы провести «Гран-при ЮАР» уже в 2023 году, сообщает Motorsport.

Изначально считалось, что самой ранней датой проведения нового этапа может стать 2024 год, однако сейчас стало известно, что это может случиться уже в будущем сезоне.

В нынешнем календаре «Ф-1» уже 22 этапа, при этом в 2023-м точно вернутся Катар и Лас-Вегас, плюс почти точно — Китай. При этом в договоре прописан лимит в 24 гонки за сезон.

Это значит, что для организации африканского этапа с какими-то из нынешних гонок придется проститься.