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Гасли рассказал, что ему понравилось бороться с Хэмилтоном на «Гран-при Азербайджана»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал, что ему понравилась борьба с семикратным чемпионом «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном («Мерседес») на «Гран-при Азербайджана».

«Гонка получилась невероятной для нас. Я попал в топ-5, это отлично, особенно с учетом того, как у нашей команды начался сезон. Нам не очень везло, было важно провести хороший этап, что и получилось в Баку. Мы практически не ошибались, нашли свой темп в практиках, провели лучшую квалификацию, а затем и лучшую гонку в году.
Мне понравилось бороться с Хэмилтоном. Я пытался защищаться, как мог, но он был быстрее и на более свежей резине. Я пытался экономить шины, но они были уже не в лучшем состоянии. В любом случае мы смогли побороться с «Мерседес», это говорит о том, что наша команда провела отличную работу», — приводит Motorsportweek слова Гасли.

Пьер Гасли финишировал в гонке в Баку на пятом месте. Льюис Хэмилтон занял четвертое место, он опередил Гасли на 5,5 секунды.

Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/06/13/gasly-fighting-mercedes-shows-strength-of-alphatauri/
Формула-1
Альфа Таури
Мерседес
Льюис Хэмилтон
Пьер Гасли
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