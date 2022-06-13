Норрис прокомментировал приказ команды не обгонять Риккьярдо в гонке «Гран-при Азербайджана»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис высказался о командной тактике на «Гран-при Азербайджана».

Во время гонки команда просила Даниэля Риккьярдо не обгонять Норриса, однако Дэн оказался выше Ландо за счет пит-стопа в режиме виртуальной машины безопасности.

«Все довольно просто. Был один круг, когда Даниэль мог меня обогнать перед моим заездом в боксы, и он этого не сделал. Полагаю, его попросили защищаться от Гасли до моей остановки, и это случилось на следующем же круге.

Так что он проехал круг за мной, и ответной любезностью стало то, что я не стал его обгонять в конце гонки. Я мог бы это сделать — поравнялся с ним в первом повороте. Трудное было решение — обгонять или нет. Мой темп на «харде» оказался гораздо выше. В итоге я согласился с командой.

Просто ему повезло провести пит-стоп в режиме виртуальной машины безопасности, и в конце он выехал на «медиуме». Я думал, что у него больше темпа, и он сможет куда лучше прессовать Фернандо», — приводит слова Норриса Autosport.

Риккьярдо и Норрис финишировали на 8 и 9 местах соответственно.