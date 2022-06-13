Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 15:53

Норрис прокомментировал приказ команды не обгонять Риккьярдо в гонке «Гран-при Азербайджана»

Читать «СЭ» в

Пилот «Макларен» Ландо Норрис высказался о командной тактике на «Гран-при Азербайджана».

Во время гонки команда просила Даниэля Риккьярдо не обгонять Норриса, однако Дэн оказался выше Ландо за счет пит-стопа в режиме виртуальной машины безопасности.

«Все довольно просто. Был один круг, когда Даниэль мог меня обогнать перед моим заездом в боксы, и он этого не сделал. Полагаю, его попросили защищаться от Гасли до моей остановки, и это случилось на следующем же круге.

Так что он проехал круг за мной, и ответной любезностью стало то, что я не стал его обгонять в конце гонки. Я мог бы это сделать — поравнялся с ним в первом повороте. Трудное было решение — обгонять или нет. Мой темп на «харде» оказался гораздо выше. В итоге я согласился с командой.

Просто ему повезло провести пит-стоп в режиме виртуальной машины безопасности, и в конце он выехал на «медиуме». Я думал, что у него больше темпа, и он сможет куда лучше прессовать Фернандо», — приводит слова Норриса Autosport.

Риккьярдо и Норрис финишировали на 8 и 9 местах соответственно.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/norris-tough-decision-not-to-pass-ricciardo-and-stick-to-baku-f1-team-orders/10321242/
Макларен
Даниэль Риккардо
Ландо Норрис
1
0
Читайте также
Топ-5 упражнений для похудения в домашних условиях
Миранчука выгоняют из «Аталанты», Фомина ждут в Германии, а «Зенит» готов купить лучшего бомбардира «Сочи». Главные трансферные слухи на 13 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алонсо доволен результатами «Гран-при Азербайджана»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости