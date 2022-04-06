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Расселл не видит возможности для прогресса «Мерседеса» в ближайшее время

Гонщик «Мерседеса» Расселл не видит возможности для прогресса болида в ближайшее время
Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл скептически настроен относительно перспектив команды в ближайшее время.

«Думаю, в основном все будет на том же уровне. Я пока не вижу никаких причин, по которым мы могли бы сделать шаг вперед. Без сомнения, сейчас мы — третья по скорости команда в чемпионате, при этом мы ближе к четвертой команде по скорости, чем ко второй», — приводит Racingnews365 слова Расселла.

В первой гонке сезона-2022 Расселл занял четвертое место, во второй британец финишировал на пятой строчке. «Мерседес» занимает второе место в Кубке конструкторов с 38 очками, опережая идущий на третьем месте «Ред Булл» на 1 очко.

Третий этап сезона-2022 — «Гран-при Австралии» — пройдет с 8 по 10 апреля.

Источник: https://racingnews365.nl/russell-gooit-de-handdoek-al-voor-het-formule-1-raceweekend-in-de-australische-ring
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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