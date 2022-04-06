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Сегодня, 11:37

Ферстаппен надеется, что число обгонов на «Гран-при Австралии» вырастет после изменения конфигурации трассы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил надежду на то, что число обгонов на «Гран-при Австралии» вырастет благодаря изменению конфигурации трассы в Мельбурне.

«С нетерпением жду начала этапа в Австралии, мы давно не выступали здесь. В Мельбурне всегда отличная атмосфера. Будет интересно взглянуть на то, как изменилась трасса. Я думаю, будет серьезное отличие от того, что было раньше, особенно в шестом повороте, который изменили практически полностью. Это должно дать больше возможностей для обгонов, что всегда здорово.
Интересно, как наша новая машина поведет себя в Мельбурне. Трасса может быть пыльной и грязной, но я надеюсь, что этап пройдет для нас гладко», — приводит Racingnews365 слова Ферстаппена.

«Гран-при Австралии» пройдет с 8 по 10 апреля. Гонка на трассе в Мельбурне не проводилась в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса.

Источник: https://racingnews365.nl/verstappen-vol-vragen-op-weg-naar-de-australische-grand-prix
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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