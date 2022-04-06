Феттель поделился ожиданиями от возвращения за руль после пропуска первых двух этапов сезона «Формулы-1»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от «Гран-при Австралии», который станет для него первым в сезоне-2022 «Формулы-1».

«После пропуска первых двух гонок сезона из-за коронавируса у меня такое ощущение, как будто я опоздал на урок в школу. Стремлюсь снова вернуться за руль! Начало сезона в Австралии — привычное для меня дело, здорово, что «Формула-1» возвращается в Мельбурн после двух лет паузы.

Я почти месяц не сидел внутри болида, будет важно поработать во время свободных практик, чтобы все подробно изучить. Надеюсь, мы сможем продвинуться вперед, а гонка получится увлекательной и предсказуемой», — приводит пресс-служба «Астон Мартин» слова Феттеля.

Феттель пропустил этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за положительного теста на коронавирус. Вместо него выступал Нико Хюлькенберг, который занял 17-е место в Бахрейне и стал 12-м в Саудовской Аравии.

«Гран-при Австралии» пройдет с 8 по 10 апреля.