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Сегодня, 14:12

Феттель поделился ожиданиями от возвращения за руль после пропуска первых двух этапов сезона «Формулы-1»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от «Гран-при Австралии», который станет для него первым в сезоне-2022 «Формулы-1».

«После пропуска первых двух гонок сезона из-за коронавируса у меня такое ощущение, как будто я опоздал на урок в школу. Стремлюсь снова вернуться за руль! Начало сезона в Австралии — привычное для меня дело, здорово, что «Формула-1» возвращается в Мельбурн после двух лет паузы.
Я почти месяц не сидел внутри болида, будет важно поработать во время свободных практик, чтобы все подробно изучить. Надеюсь, мы сможем продвинуться вперед, а гонка получится увлекательной и предсказуемой», — приводит пресс-служба «Астон Мартин» слова Феттеля.

Феттель пропустил этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за положительного теста на коронавирус. Вместо него выступал Нико Хюлькенберг, который занял 17-е место в Бахрейне и стал 12-м в Саудовской Аравии.

«Гран-при Австралии» пройдет с 8 по 10 апреля.

Источник: https://www.astonmartinf1.com/en-GB/races/2022-australian-gp?utm_source=Twitter&utm_medium=Organic_Social&utm_campaign=AusGP&utm_content=Sebastian_Quote
Формула-1
Астон Мартин
Себастьян Феттель
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