Руководитель «Уильямс» заразился коронавирусом и пропустит «Гран-при Саудовской Аравии»

Руководитель «Уильямс» Йост Капито сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт «Формулы-1».

Специалист сдал тест перед вылетом в Джедду, где пройдет «Гран-при Саудовской Аравии». Капито находится на самоизоляции и пропустит этап, который пройдет в эти выходные.

Statement on COVID-19 test result for Williams Racing CEO and Team Principal Jost Capitohttps://t.co/Uqy5czEysT — F1 Media (@F1Media) December 2, 2021

«Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 3 по 5 декабря.