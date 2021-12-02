Руководитель «Уильямс» заразился коронавирусом и пропустит «Гран-при Саудовской Аравии»
12:12
Руководитель «Уильямс» Йост Капито сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт «Формулы-1».
Специалист сдал тест перед вылетом в Джедду, где пройдет «Гран-при Саудовской Аравии». Капито находится на самоизоляции и пропустит этап, который пройдет в эти выходные.
Statement on COVID-19 test result for Williams Racing CEO and Team Principal Jost Capitohttps://t.co/Uqy5czEysT— F1 Media (@F1Media) December 2, 2021
«Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 3 по 5 декабря.
Дополнительная информация:
https://corp.formula1.com/f1-statement-on-covid-19-test-result-for-williams-racing-ceo-and-team-principal-jost-capito/
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