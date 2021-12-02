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Руководитель «Уильямс» заразился коронавирусом и пропустит «Гран-при Саудовской Аравии»

12:12
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Руководитель «Уильямс» Йост Капито сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт «Формулы-1».

Специалист сдал тест перед вылетом в Джедду, где пройдет «Гран-при Саудовской Аравии». Капито находится на самоизоляции и пропустит этап, который пройдет в эти выходные.

«Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 3 по 5 декабря.

Дополнительная информация:

https://corp.formula1.com/f1-statement-on-covid-19-test-result-for-williams-racing-ceo-and-team-principal-jost-capito/

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное