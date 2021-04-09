Гасли считает, что «Альфа Таури» будет конкурировать с «Феррари» и «Маклареном» в новом сезоне

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли оценил перспективы своей команды в сезоне-2021 «Формулы-1».

«С учетом темпа, который мы показали в Бахрейне, думаю, что мы в борьбе с «Феррари» и «Маклареном». Считаю, что мы будем бороться с этими командами на всех трассах», — приводит Motorsport.com слова Гасли.

В первой гонке сезона-2021 Гасли не смог финишировать, заняв 17-е место. В квалификации он показал 5-е время, опередив оба «Макларена» и «Феррари» Карлоса Сайнса, уступив лишь представителю итальянской команды Шарлю Леклеру.