Хюлькенберг стал резервным пилотом «Астон Мартин»

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг стал резервным гонщиком и пилотом по развитию команды «Формулы-1» «Астон Мартин».

33-летний немец подписал контракт на сезон-2021.

Welcome home, @HulkHulkenberg. ??



Here's everything you need to know about the Hulk's new role as reserve and development driver for the 2021 season. #Hulkenback ? — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) April 8, 2021

Хюлькенберг уже выступал за команду с 2011 по 2012 и с 2014 по 2016 год, когда она называлась «Форс Индия». В сезоне-2020, когда «Астон Мартин» носил название «Рейсинг Пойнт», Хюлькенберг принял участие в трех гонках в составе команды, заменяя заразившихся коронавирусом боевых пилотов.