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Хюлькенберг стал резервным пилотом «Астон Мартин»

07:33
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Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг стал резервным гонщиком и пилотом по развитию команды «Формулы-1» «Астон Мартин».

33-летний немец подписал контракт на сезон-2021.

Хюлькенберг уже выступал за команду с 2011 по 2012 и с 2014 по 2016 год, когда она называлась «Форс Индия». В сезоне-2020, когда «Астон Мартин» носил название «Рейсинг Пойнт», Хюлькенберг принял участие в трех гонках в составе команды, заменяя заразившихся коронавирусом боевых пилотов.

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