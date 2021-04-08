Российский гонщик Шварцман прокатился за рулем болида «Феррари» «Формулы-1»

Российский пилот «Формулы-2» Роберт Шварцман сел за руль болида «Феррари» «Формулы-1».

На странице «Феррари» в Twitter опубликовали видео, как россиянин проходит один из поворотов трассы за рулем болида SF71H 2018 года выпуска.

В сезоне-2021 Шварцман будет выступать за команду «Према». Первые гонки «Формулы-2» прошли в Бахрейне с 27 по 28 марта. В последней гонке уик-энда он финишировал седьмым» после того, как в первом круге врезался в машину израильтянина Роя Ниссани.