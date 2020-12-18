Гасли попрощался с ушедшим из «Альфа Таури» Квятом

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли попрощался со своим бывшим напарником, россиянином Даниилом Квятом.

«Дружище, мы провели вместе 2 отличных сезона. Было весело. Было классно работать с тобой. Мы заставляли друг друга двигаться вперед. Желаю тебе удачи в будущем!» — написал в сторис своего Instagram Гасли, опубликовав совместное фото с Квятом.

Сторис Пьера Гасли. Фото Instagram

Ранее стало известно, что место Квята в «Альфа Таури» с 2021 года займет японец Юки Цунода, ставший третьим по итогам сезона-2020 в «Формуле-2».

Квят занял 14-е место в личном зачете «Формулы-1» сезона-2020, набрав 32 очка. Лучший результат россиянина по итогам года — четвертое место на «Гран-при Эмилии-Романьи».