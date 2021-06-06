Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями от гонки на «Гран-при Азербайджана». Он финишировал третьим.

«Невероятно. Если честно, не знаю, что сказать. Гонка получилась просто безумной. Я не знал, что буду претендовать на подиум, но в итоге мы это сделали. Это невероятно.

Приходилось работать локтями, гонка вышла очень трудной, так как на середине дистанции появилась проблема с двигателем, и Феттелю удалось меня обогнать. Мне пришлось сражаться за подиум, а я очень хотел попасть в призы. Мы заработали хорошие очки. Фантастическая работа", — приводит слова Гасли BBC.

Победителем гонки в Азербайджане стал Серхио Перес из «Ред Булл». На втором месте — Себастьян Феттель из «Астон Мартин».