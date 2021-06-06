Гонщик Самарин: «Команда Мазепина занимается технической работой, а не спортом»

Российский пилот Иван Самарин в разговоре с «СЭ» оценил результаты гонки «Гран-при Азербайджана».

Победителем стал мексиканский пилот «Ред Булла» Серхио Перес, на втором месте финишировал Себастьян Феттель из «Астон Мартин», третьим стал Пьер Гасли из «Альфа Таури». Россиянин Никита Мазепин из команды «Хаас» закончил гонку на 14-м месте.

«У «Хааса» машина самая медленная на решетке. Они всю вторую половину гонки ехали в тестовом режиме. Дополнительно заехали на пит-стоп, чтобы на свежих шинах тестировать автомобили. Мы видим техническую работу, а спортом тут, к сожалению, не пахнет. Серьезно воспринимать конкретную позицию не стоит. Есть масса причин, почему Мазепин и Шумахер поменялись местами. Это равносильно тому, что Никита финишировал выше Хэмилтона. Темп гонки? Сложно сказать, чем Мазепин занимается, но пока не догоняет», — сказал Самарин «СЭ».

Самарин также считает, что Мазепину стоит установить нормальные связи в команде.

«Надо смотреть глубже в команду, чтобы понять причины происходящего. Никите же главное акклиматизироваться и установить связи в команде, чтобы этот коллектив работал на 100%», — добавил Самарин.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет во Франции с 18 по 20 июня.

(Артем Бухаев)