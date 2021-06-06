Феттель о втором месте на «Гран-при Азербайджана»: «Я на седьмом небе!»

Пилот команды «Астон Мартин» Себастьян Феттель оценил свое выступление на «Гран-при Азербайджана». Он занял второе место.

«Второе место очень много значит для нас, — цитирует Феттеля Autosport 6 июня. — У нас была отличная скорость, которая стала решающим фактором. Я неплохо стартовал, отыграл несколько позиций, а затем следил за шинами, в то время как остальные сворачивали в боксы. За счёт темпа я смог пересидеть Юки [Цуноду], а затем, на рестарте, отыграл ещё две позиции. Естественно, у меня были более свежие шины, и я смог прогреть их лучше соперников. Превосходный день, я на седьмом небе!

Если говорить о стратегии, то, конечно, лучше стартовать повыше, но свежие шины на старте помогли мне растянуть первый отрезок, тогда как соперники проехали на своих комплектах по паре кругов в квалификации. Это, а также наша скорость, стало ключом к моему продвижению наверх".

Победу одержал пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин на 14-й позиции.