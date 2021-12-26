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«Формула-1» выпустила ролик с подборкой смешных моментов прошедшего сезона

19:05

«Формула-1» в своем Twitter выложила ролик с подборкой забавных моментов прошедшего сезона.

Чемпионом в уходящем году стал голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Он вырвал победу в последней гонке сезона «Гран-при Абу-Даби», обогнав гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

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Роман Шишов все материалы автора
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