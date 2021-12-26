«Формула-1» выпустила ролик с подборкой смешных моментов прошедшего сезона
19:05
«Формула-1» в своем Twitter выложила ролик с подборкой забавных моментов прошедшего сезона.
Чемпионом в уходящем году стал голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.
Он вырвал победу в последней гонке сезона «Гран-при Абу-Даби», обогнав гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Five minutes of funnies. Enjoy ? pic.twitter.com/JK4CLGkrrM— Formula 1 (@F1) December 26, 2021
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