«Формула-1» выпустила ролик с подборкой смешных моментов прошедшего сезона

«Формула-1» в своем Twitter выложила ролик с подборкой забавных моментов прошедшего сезона.

Чемпионом в уходящем году стал голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Он вырвал победу в последней гонке сезона «Гран-при Абу-Даби», обогнав гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.