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«Хаас» в сезоне-2021 потратил на ремонт болида Шумахера 4,21 миллиона евро

00:17
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Команда «Формулы-1» «Хаас» потратила 4,21 миллиона евро на ремонт машины Мика Шумахера в сезоне-2021 «Формулы-1».

Как сообщает A Bola со ссылкой на Sky Deutschland, Шумахер занял первое место в списке пилотов по этом показателю. Вторым стал Шарль Леклер («Феррари», 4,04 миллиона евро), замкнул тройку чемпион-2021 года Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (3,89 миллиона евро).

Партнер Шумахера по команде россиянин Никита Мазепин оказался на восьмой строчке. На ремонт его болида потратили 2,47 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.abola.pt/Nnh/Noticias/Ver/919503

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Анна Горшкова все материалы автора
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