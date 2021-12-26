«Хаас» в сезоне-2021 потратил на ремонт болида Шумахера 4,21 миллиона евро
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Команда «Формулы-1» «Хаас» потратила 4,21 миллиона евро на ремонт машины Мика Шумахера в сезоне-2021 «Формулы-1».
Как сообщает A Bola со ссылкой на Sky Deutschland, Шумахер занял первое место в списке пилотов по этом показателю. Вторым стал Шарль Леклер («Феррари», 4,04 миллиона евро), замкнул тройку чемпион-2021 года Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (3,89 миллиона евро).
Партнер Шумахера по команде россиянин Никита Мазепин оказался на восьмой строчке. На ремонт его болида потратили 2,47 миллиона евро.
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