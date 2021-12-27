Пилот «Альфа Таури» Гасли подвел итоги сезона-2021 «Формулы-1»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мнением о сезоне-2021 «Формулы-1».

«В этом году нам не удалось выиграть гонку, а с чувством после победы ничто не сравнится, — приводит слова Гасли Planet F1. — Однако если говорить о сезоне в целом, о всех гонках, то они мне понравились. Как понравилось и чувство того, что приезжая на каждый «Гран-при» мы знали, что можем бороться за очки, бороться с такими командами, как «Феррари» и «Макларен». Это воодушевляет. И я должен сказать, что наслаждался этим чувством на протяжении всего сезона. И надеюсь, что в следующем году это не изменится.

Знаю, что в следующем году все может быть совсем иначе. Все может быть намного лучше или намного хуже, а может, и точно так же. Но в конечном счете я просто рад тому, что команда выступила на таком уровне. Это дает мне надежду, что и в следующем сезоне все будет хорошо».

Гасли завершил сезон-2021 на 9-м месте в личном зачете пилотов. Он набрал 110 очков.