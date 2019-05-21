"Формула-1" соболезнует в связи со смертью Ники Лауды

Официальный Твиттер "Формулы-1" соболезнует в связи со смертью трехкратного чемпиона мира Ники Лауды. С середины 2018 года австриец боролся с проблемами со здоровьем, включая пересадку легких в августе, которая требовала двухмесячного пребывания в больнице.

– Покойся с миром, Ники Лауда. Ты навсегда останешься в наших сердцах, навсегда будешь увековечен в нашей истории. Сегодня все сообщество автоспорта оплакивает опустошительную потерю. Легенда покинула наш мир. Соболезнуем друзьям и его семье, – написано в Твиттере "Формулы-1".

Rest in peace Niki Lauda.



Forever carried in our hearts, forever immortalised in our history. The motorsport community today mourns the devastating loss of a true legend.



The thoughts of everyone at F1 are with his friends and family. pic.twitter.com/olmnjDaefo – Formula 1 (@F1) 21 мая 2019 г.

В 1971 году состоялся его дебют в "Ф-1". Спортсмен выиграл свою первую гонку в 1974 году после перехода в "Феррари". В 1975 году Лауда завоевал первый чемпионский титул. Также он выигрывал в 1977 (в составе "Феррари") и 1984 (в составе "Макларен"​) годах.

Умер легендарный гонщик Ники Лауда