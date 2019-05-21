08:14 | Авто-мото — Формула-1

"Формула-1" соболезнует в связи со смертью Ники Лауды

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Официальный Твиттер "Формулы-1" соболезнует в связи со смертью трехкратного чемпиона мира Ники ЛаудыС середины 2018 года австриец боролся с проблемами со здоровьем, включая пересадку легких в августе, которая требовала двухмесячного пребывания в больнице.

– Покойся с миром, Ники Лауда. Ты навсегда останешься в наших сердцах, навсегда будешь увековечен в нашей истории. Сегодня все сообщество автоспорта оплакивает опустошительную потерю. Легенда покинула наш мир. Соболезнуем друзьям и его семье, – написано в Твиттере "Формулы-1".

В 1971 году состоялся его дебют в "Ф-1". Спортсмен выиграл свою первую гонку в 1974 году после перехода в "Феррари". В 1975 году Лауда завоевал первый чемпионский титул. Также он выигрывал в 1977 (в составе "Феррари") и 1984 (в составе "Макларен"​) годах.

Умер легендарный гонщик Ники Лауда

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